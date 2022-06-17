العلامة ياسين حذر من سياسة تضييع الوقت التي يعتمدها الامريكي ويستغلها كيان الاحتلال في مسار استخراج النفط والغاز

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة “من اضاعة الوقت في موضوع استخراج ثروة لبنان من مياهه وارضه وعدم الركون الى الوعود والايحاءات الخارجية لان ذلك يؤدي الى اضعاف الموقف اللبناني الذي يملك اقوى قوة وهي وحدة الموقف والمقاومة التي حررت الارض وحمت لبنان وهي على استعداد لتحمي ثرواته”.

وقال “إن الاسراع في تشكيل حكومة (بناء الدولة) القادرة على المواجهة الداخلية للفساد والخارجية للاحتلال وانتهاك الحقوق يساهم في حماية حدود وثروات لبنان وسيادته”.

اضاف “إننا نحذر من سياسة تضييع الوقت التي يعتمدها الامريكي والتي يستغلها كيان الاحتلال في مسار استخراج النفط والغاز والاعتداء على ثروة لبنان”.

وتابع “إننا نؤكد ان موضوع الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة هو موضوع سيادي وجغرافي وليس سياسي ويجب ترك الامر لأهل الاختصاص وليس لاتباع السفارات ومروجي الاشاعات والتهويلات”.

وختم العلامة ياسين مشددا على”ان قرارات المحكمة الدولية وفي هذا التوقيت بالذات تؤكد ان الهدف منها هو الفتنة والضغط على اللبنانيين للتنازل عن حقوقهم وتسليم امرهم للمشروع الصهيوامريكي وهي منذ البداية محاكمة سياسية وليست قضائية مجددين رفضنا لهذه السياسة ومؤكدين على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام