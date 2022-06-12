عبد اللهيان في اتصال مع غوتيريش: قرار مجلس حكام الوكالة الذرية متسرّع ومسيّس

اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ان”قيام اميركا ودول الترويكا الاوروبية بطرح مشروع قرار للتصويت في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه كان سلوكا متسرّعا ومسيّسا”.

وخلال اتصال هاتفي له مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انوتنيو غوتيريش، أكد عبداللهيان على دعم ايران للهدنة في اليمن، مشددا على”ضرورة الرفع الكامل للحصار الانساني بما يشكل تمهيدا مناسبا لبدء الحوار بين الفئات والمكونات اليمنية”.

كما اشار الى اتصاله الهاتفي مع نظيره السوري يوم الجمعة قائلا ان”استمرار الاعتداءات الصهيونية على الاراضي السورية والهجوم على مطار دمشق المدني يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة”، وأضاف “ان اوضاع المنطقة اثبتت بأن قيام الكيان الصهيوني باشعال النيران ضد أمن واستقرار المنطقة سيرتد عليه”.

من جانبه اكد امين عام منظمة الامم المتحدة اهمية استمرار مفاوضات فيينا، معتبرا”العملية الدبلوماسية بانها افضل مسار لحل الخلافات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعض الاطراف في مفاوضات الاتفاق النووي”.

كما اعتبر غوتيريش البيان الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية بأنه يتضمن مجرد توصيات، مؤكدا على”ضرورة استمرار المفاوضات”.

وحول ازمة اليمن اشاد امين عام الامم المتحدة بجهود ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية البناءة في دعم الهدنة.

واعتبر غوتيريش اجتماع آستانا حول سوريا ارضية مناسبة لمتابعة الازمة وازالة الهواجس المحتملة بين سوريا وتركيا.

المصدر: ارنا