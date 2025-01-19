غوتيريش: سنكثف دعمنا للتعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس السبت، انه سيكثّف دعمه من أجل التعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان، و تحقيق “وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، وذلك خلال زيارته للبنان، التي تلت انتخاب رئيس الجمهورية، بعد أكثر من سنتين على الفراغ الرئاسي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، قال غوتيريش: “خلال مدة تواجدي هنا، شعرت بوجود جو من الفرص”، واعتبر غوتيريش، أنّه بعد واحدة من أصعب السنوات التي مرت عليه، يقف لبنان على أعتاب مستقبل أكثر إشراقا”.

و أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة سوف تكثّف دعمها من أجل التعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان.

و قال غوتيريش، إنّ وقف العمليات العدائية هشّ، لكنه صامد، مشدداً على أن الهدف النهائي هو تحقيق “وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”.

والتقى غوتيريش خلال زيارته لبنان، الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان غوتيريش، التقى الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى بيروت، حيث أعلن عن مؤتمر سيعقد قريبا في باريس لدعم إعادة الإعمار في لبنان، كما قام بزيارة لمقر قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة الجمعة.

وتأتي زيارة غوتيريش إلى لبنان، بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة، عقب فراغ استمر لمدة عامين، وأزمة اقتصادية خانقة، و قرب انتهاء مهلة محددة لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بعد الحرب الاسرائيلية المدمّرة على لبنان.

المصدر: وكالات