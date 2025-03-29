كيف بدت الضاحية الجنوبية لبيروت بعد يوم على العدوان الذي استهدف أحد أحيائها؟

في تصعيد هو الأول من نوعه منذ وقف الحرب على لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، نفذ العدو الصهيوني أمس الجمعة عدواناً طال مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المحيطة في منطقة الحدت.

ويقوم وفد من خمسة وثلاثين مهندساً من جهاد البناء بالكشف على الأضرار التي نجمت عن العدوان الصهيوني، ولمزيد من التفاصيل معنا مراسل قناة المنار حسن خليفة.

ومن الضاحية الجنوبية حيث عادت الحياة الى طبيعتها بعد يوم شهد من العدوان على حي مكتظ بالسكان والمدارس والمؤسسات التجارية، معنا مراسل المنار جعفر عباس ليطلعنا على أجواء اليوم التالي للعدوان.

المصدر: موقع المنار