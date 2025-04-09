غوتيريش: “إسرائيل” تعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “إسرائيل تعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة”، وأشار إلى “مرور أكثر من شهر دون دخول أي مساعدات إلى القطاع”.

واعتبر غوتيريش في حيدث له يوم الاربعاء أن “الترحيل القسري لأهالي قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي”، وأضاف ان “وكالات الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الإغاثة ولكن آليات الموافقة المقترحة حديثًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير”.

وأوضح غوتيريش أن “الأمم المتحدة لن تشارك في أي تدبير لا يحترم بشكل كامل المبادئ الأساسية”، وطالب “بضمان الوصول الإنساني للمساعدات دون عوائق، وإعطاء الحماية لكل العاملين في المجال الإنساني والمكفولة لهم بموجب القانون الدولي”.

ودعا غوتيريش إلى “إجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة”.

يُذكر أن ما لا يقل عن 408 عاملين في المجال الإنساني، منهم أكثر من 280 من “الأونروا”، إستشهدوا في غزة منذ تشرين الاول/اكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار الماضي إلى ألف و449 شهيدًا و3 آلاف و647 مصابًا.

فيما ارتفع إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و810 شهيدًا، و115 ألفًا و688 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر: وكالة وفا