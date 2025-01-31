غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2025 - 11:50

غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فوراً

منذ 45 mins 31 January، 2025
غزة
أخبار دولية - الأمم المتحدة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة فوراً لتلقي العلاج، وذلك بعد اجتماع مع 4 أطباء أميركيين قالوا إن الأطفال يواجهون خطر الموت خلال أسابيع. وقبل أيام قليلة من بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الجاري قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 12 ألف مريض ينتظرون الإجلاء الطبي، مشيرة إلى أنها تأمل في زيادة العدد خلال وقف إطلاق النار.

وقال الأمين العام في منشور على “إكس” عقب الاجتماع “يجب إجلاء 2500 طفل فوراً، مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم”.

المصدر: مواقع إخبارية

التعليقات

ذات صلة