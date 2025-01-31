غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فوراً

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة فوراً لتلقي العلاج، وذلك بعد اجتماع مع 4 أطباء أميركيين قالوا إن الأطفال يواجهون خطر الموت خلال أسابيع. وقبل أيام قليلة من بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الجاري قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 12 ألف مريض ينتظرون الإجلاء الطبي، مشيرة إلى أنها تأمل في زيادة العدد خلال وقف إطلاق النار.

وقال الأمين العام في منشور على “إكس” عقب الاجتماع “يجب إجلاء 2500 طفل فوراً، مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم”.

المصدر: مواقع إخبارية