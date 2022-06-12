روسيا تزوّد جميع قطاراتها بخدمات الإنترنت

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا أنها تعمل على خطة لتزويد جميع قطارات السكك الحديدية في البلاد بخدمات الإنترنت.

وفي تقرير نشره وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، منصور شادايف قال فيه”في سبتمبر القادم ستقدم وزارتنا خطة لبرنامج يهدف لتزويد جميع قطارات السكك الحديدية في روسيا بخدمات الإنترنت”.

وأشار الوزير “إلى أن المسؤولين المختصين تمكنوا من الاتفاق مع رئيس هيئة السكك الحديدية في روسيا، أوليغ بيلوزيروف لإعداد برنامج شامل سيتم فيه التعاون مع الشركات المشغلة للشبكات الخلوية في البلاد، لوضع آلية تسلسلية لتجهيز جميع القطارات الروسية بخدمات الإنترنت، وأن البرنامج الجديد سيتم اعتماده لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات”.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد بدأت منذ سنوات بتشغيل خدمات الإنترنت المجانية في قطارات مترو الأنفاق والحافلات ووسائط النقل العام في العديد من مدنها، كما اعتمد في وسائط النقل العام الكثير من الخدمات العصرية مثل خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات الدفع عبر ميزات التعرف على الوجوه، وللحفاظ على نظافة البيئة بدأت روسيا أيضا باعتماد حافلات النقل الكهربائية الكبيرة في العاصمة موسكو .

المصدر: فيستي