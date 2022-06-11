أبو شقرا: موزعو المحروقات يتوجهون الى الافلاس

أعرب ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في بيان عقب اجتماع عقده موزعو المحروقات للبحث في آخر المستجدات على صعيد أسعار المحروقات، عن “قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة اضافةً الى ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء”.

وقال ابو شقرا “بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين ال 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء هذا الارتفاع، كما ان الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات الى المواطنين”، مشيراً ان “عدداً من اصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار وتأمين اسعار المحروقات سلفاً”، مشيراً الى ان “السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادّت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس”، وطالب ابو شقرا أن “يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار”.

وإذ تمنى ابو شقرا باسم الموزعين “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”، أمل “تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً”. وأعلن تأييد الموزعين لـ”مطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية