بايدن: القوى التي تقف خلف هجوم الكابيتول لا تزال نشطة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 22:16

بايدن: القوى التي تقف خلف هجوم الكابيتول لا تزال نشطة

منذ 1 ساعة 10 June، 2022
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