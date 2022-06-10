قطاع الطرق يهاجمون قرى في شمال نيجيريا ويقتلون 32 شخصا (وكالة شينخوا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 05:08

قطاع الطرق يهاجمون قرى في شمال نيجيريا ويقتلون 32 شخصا (وكالة شينخوا)

منذ 2 ساعة 10 June، 2022
أخبار موقع المنار

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