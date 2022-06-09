دراسة.. فرنسا الثانية أوروبيّا بحجم الاستثمارات القطرية

أشارت دراسة أعدتها رابطة “كادران” القطرية الفرنسية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التجارية في باريس، إلى أن فرنسا ثاني أكبر دولة أوروبية تستثمر فيها قطر بعد بريطانيا.

وأشارت الدراسة إلى أن “المبلغ الإجمالي هو 25.3 مليار يورو في عام 2019، منها 7.1 مليار يتم استثمارها في العقارات (باستثناء الفنادق والاستثمارات الخاصة)”.

وقدرت الدراسة “أصول قطر المقبلة بنحو 5.3 مليار يورو في قطاعي الصناعة والبناء مع مساهمات كبيرة في الشركات الرائدة الوطنية مثل فينشي وتوتال وسويس وإيرباص”.

ونوهت إلى أن “حصص قطر في تجارة التجزئة تبلغ 4.2 مليار يورو، وفي النقل والسياحة 3.4 مليار يورو وفي الاتصالات والإعلام 2.3 مليار يورو”.

وأوضحت الدراسة، أن “الاستثمارات العقارية البالغة 7.1 مليار لا تتضمن الاستثمارات العقارية التي يقوم بها الأفراد، وأن تقييم الأوراق المالية للشركات والمقتنيات القطرية في فرنسا بنهاية عام 2021 تعادل عام 2019”.

وشددت على أن “التجارة بين البلدين ارتفعت مدفوعة بالصادرات الفرنسية والمعدات العسكرية والصادرات القطرية من الغاز ومشتقات النفط بمعدل 16% سنويا منذ عام 2000”.

من جهته، قال رئيس الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية “كادران” عمر أكار، إنه “يتوقع استمرار هذا النشاط وتعزيزه في السنوات المقبلة، لا سيما بفضل الزخم الذي أعطته الشراكات الجديدة التي بدأت بين شركاتنا ضمن إطار المونديال”.

المصدر: ا ف ب