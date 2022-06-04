دول عربية تقطع الانترنت بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية اعامة

ليس سراً أن مشكلة الغش في الامتحانات منتشرة في بلدان عربية مختلفة، ففي السنوات الأخيرة عانى أكثر من بلد من تسريب الامتحانات، أو استعمال وسائل تكنولوجية جديدة يصعب كشفها، وهو ما يتسبب في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الطلاب.

وتعمل الدول على إيجاد أكثر الطرق فعّالية للحد من مشكلة الغش، إلا أنها أحياناً تستخدم بعض الوسائل، التي تؤثر على حياة كافة المواطنين، وتتسبب في تعطيل الكثير من مشاغلهم اليومية.

ففي سوريا، قالت الشركة السورية للاتصالات إنها ستقطع الإنترنت تزامناً مع أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، حسب ما ذكره موقع “سوريا تيفي”.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قطع الإنترنت هو “استجابة لطلب وزارة التربية لضمان حسن سير العملية الامتحانية لأبنائنا الطلبة ومنعاً للاختراقات والاعتداء الالكتروني على امتحان الشهادة الثانوية بمختلف فروعها…”.

وتابعت الشركة كلامها قائلة إن القطع سيتم وفقاً لجدول زمني في أيام الامتحانات، واعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وليست سوريا الدولة الوحيدة، التي تقطع الإنترنت بالتزامن مع بدء فترة امتحانات الثانوية العامة، ففي الجزائر دأبت السلطات في السنوات الأخيرة على قطع الإنترنت في محاولة منها أيضا لمنع الغش.

وكان موقع “نيت بلوكس” المتخصص في رصد حالة الإنترنت قد أكد سابقاً أنه خلال فترة بدء الامتحانات في الجزائر لوحظ انقاطع جزئي في الانترنت، وتعذر أيضاً الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وسار السودان بدوره على نفس النهج، فقد تم قطع الإنترنت خلال امتحانات الشهادة الثانوية في العام الماضي، وذلك كإجراء احترازي لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات، وفق ما تداولته مواقع سودانية مختلفة.

المصدر: dw.com