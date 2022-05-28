مسؤول صهيوني يزور السعودية

كشف اعلام العدو عن زيارة مسؤول صهيوني الى السعودية، من اجل البحث في التعاون والتنسيق حول العديد من القضايا من بينها التعاون الامني، في ظل مسعى صهيوني لعقد ناتو عربي صهيوني ضد ايران.

المزيد من اشارات التعاون والتنسيق الامني بين كيان الاحتلال والسعودية والتي تجري في اجواء حميمية وودية كشف عنها الاعلام الصهيوني .. ففي ظل المفاوضات التي تجري برعاية أميركية بين تل ابيب والرياض حول اتفاق سعودي صهيوني مصري على نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر الى السيادة السعودية، كشف اعلام العدو عن زيارة مسؤول صهيوني الى العاصمة السعودية حيث التقى مسؤولين سعوديين كبار لمناقشة قضايا تتعلق بالتعاون الامني والتحدي الايراني.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر اعلامية صهيونية أن تل ابيب تسعى لطرح عقد ناتو عربي – صهيوني ضد ايران اثناء زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن المرتقبة الى المنطقة.

ويشار الى أن الكيان العبري ينشط على مسار اقناع ادارة بايدن للانفتاح أكثر على ولي العهد السعودي محمد بن سليمان والاقرار الضمني بامكانية نقل السلطة اليه في السعودية مقابل مبادرة ابن سلمان للتطبيع مع تل ابيب.

المصدر: المنار