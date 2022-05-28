أ ف ب: مقتل 31 شخصا في تدافع قرب إحدى الكنائس جنوبي نيجيريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 18:28
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فلسطين المحتلة: استعدادات للنفير العام نحو القدس ودعوات لرفع العلم الفلسطيني رداً على مسيرة الأعلام التي ينظمها الاحتلال
تشييع جثمان الشهيد محمد زيد غنيم (15 عاماً) إلى مثواه الأخير في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد ارتقائه أمس برصاص الإحتلال
كتائب القسام تكشف عن تشكيلها غرفة عمليات امنية مشتركة مع محور المقاومة خلال معركة سيف القدس
كتائب شهداء الأقصى تتوعد الاحتلال بضربات موجعة واشعال كافة الجبهات إذا تعرض المسجد الأقصى ومخيم جنين لأي عدوان
زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" تطلق النار باتجاه قوارب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تكشف عن انتحار 4 جنود بينهم ضابط استخبارات خلال الشهر الماضي
لبنان: سعر صرف الدولار يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي حيث سجل قرابة الـ27 الف ليرة لبنانية
انخفاض كبير في سعري المازوت والغاز نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر صفيحة البنزين يراوح مكانه
القاضية غادة عون: من يلعب اللعبة الدنيئة بسعر الدولار يعطي اللبنانيين إبرة بنج وعندما تقضي مصالحه عكس ذلك سيعاود رفعه
النائب حسن فضل الله: التلاعب بسعر صرف الدولار هو من مسؤولية حاكم مصرف لبنان فعندما أصدر تعميماً انخفض سعر الدولار
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل النائب الياس بوصعب ويبحث معه المشاورات المتعلقة بانتخابات نائب رئيس المجلس
الخارجية الأميركية تعرب عن انزعاجها الشديد من تمرير القانون العراقي الذي يجرِّم تطبيع العلاقات مع كيان العدو
الخارجية الأميركية: القانون العراقي يتناقض مع التقدّم الذي أحرزه جيران العراق في تطبيع العلاقات مع "تل أبيب"
الحرس الثوري الإيراني: احتجاز الناقلتين التابعتين لليونان جاء بسبب قيامهما بانتهاك قوانين الملاحة في مياه الخليج
السفير الروسي لدى واشنطن يحذر أميركا من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى لتأثيرها على الأمن العالمي
الجيش الأوكراني: قواتنا قد تتراجع من المنطقة الشرقية مع تقدم القوات الروسية وموسكو تحشد 10 الآف جندي في منطقة لوغانسك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ندعم تمديد الإتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي لدول أوراسيا وايران
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بزعم تطوير بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل
القوات التركية تعتدي بقذائف المدفعية على ريف الحسكة شمال شرق سوريا ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات
الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 200 إصابة بجدري القردة في 20 دولة لا يستوطن فيها الفيروس معظمها في أوروبا
الحرس الثوري الإيراني: البحرية الإيرانية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج لعدم امتثالهما للتعليمات والقوانين
بوتين: مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع إيران ويجب تكثيف المفاوضات بشأن اتفاقية مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات
رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يحرز تقدماً ملموساً في دونباس وعلينا أن نواصل دعم أوكرانيا عسكرياً
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يحرز تقدماً ملموساً في دونباس وعلينا أن نواصل دعم أوكرانيا عسكرياً
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الحرس الثوري الإيراني: البحرية الإيرانية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج لعدم امتثالهما للتعليمات والقوانين
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا بد من تعاون بين طهران وموسكو لمواجهة سياسات واشنطن الأحادية
بوتين: مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع إيران ويجب تكثيف المفاوضات بشأن اتفاقية مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات
رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يحرز تقدماً ملموساً في دونباس وعلينا أن نواصل دعم أوكرانيا عسكرياً
وزير الاقتصاد الألماني: نبحث عن دول يمكنها مساعدة أوروبا في التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أ ف ب: مقتل 31 شخصا في تدافع قرب إحدى الكنائس جنوبي نيجيريا
منذ 1 ساعة
28 May، 2022
تدافع قرب كنائس
مقتل اشخاص
نيجيريا
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