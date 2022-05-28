أ ف ب: مقتل 31 شخصا في تدافع قرب إحدى الكنائس جنوبي نيجيريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 18:28

أ ف ب: مقتل 31 شخصا في تدافع قرب إحدى الكنائس جنوبي نيجيريا

منذ 1 ساعة 28 May، 2022
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