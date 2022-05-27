الهلال الأحمر الفلسطيني:241 إصابة في 5 نقاط تماس بمحافظة نابلس ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 22:26

الهلال الأحمر الفلسطيني:241 إصابة في 5 نقاط تماس بمحافظة نابلس ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة (وكالة يونيوز)

منذ 56 mins 27 May، 2022
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