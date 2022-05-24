الخارجية الكازاخية تعلن موعد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف أن الاجتماع المقبل من المحادثات حول سورية بصيغة (أستانا) سيعقد في العاصمة نور سلطان منتصف حزيران المقبل.

وقال صمادياروف للصحفيين على هامش اجتماع حكومي اليوم في نور سلطان: “الاجتماع الثامن عشر من المحادثات حول سورية بصيغة أستانا سيعقد في الفترة ما بين الـ 14والـ 16 من حزيران القادم .. ووجهت وزارة الخارجية دعوات لجميع الدول الضامنة إضافة إلى المشاركين الآخرين.. وننتظر تأكيداً من الأطراف المدعوة حول المشاركة”.

وكان الاجتماع الأخير لصيغة أستانا عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في كانون الأول الماضي.

وعقد حتى الآن سبعة عشر اجتماعاً لصيغة أستانا جرى اثنان منها في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود وأكدت جميعها التزامها القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

المصدر: وكالة سانا