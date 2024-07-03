الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل الى كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 07:02

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل الى كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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