الشيخ الخطيب: ليلتزم السياسيون خطابا وطنيا معتدلا غير متشنج يجمع ولا يفرق

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس ظهر اليوم، رئيس الجمعية الخيرية العاملية يوسف بيضون يرافقه مدير الجمعية محمد حمادة والمستشار عباس بلوط، وأطلع الوفد على أوضاع الجمعية في هذه الظروف الاقتصادية ومعاناة الاهل وأفراد الهيئة التعليمية، جراء التدهور الاقتصادي، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع العامة في لبنان.

وأكد العلامة الخطيب أن “الجمعية العاملية أمانة ينبغي المحافظة عليها لما لها من دور تربوي وثقافي ووطني”. ورأى أن “التدهور الإقتصادي بلغ حدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة يصعب تحمل تداعياتها الاجتماعية”، مشددا على ضرورة أن “يتحمل السياسيون المسؤولية الوطنية في تهدئة الاجواء السياسية بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي، والاقلاع عن السجالات والمناكفات، فيلتزموا الخطاب الوطني المعتدل غير المتشنج الذي يجمع ولا يفرق”.

وطالب العلامة الخطيب السياسيين بالتفاهم، “لانجاز حلول تخرج لبنان من الأزمات المستفحلة، ولا سيما أن اللبنانيين محكومون بالتوافق والشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام