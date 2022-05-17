النائب باسيل: لدينا التكتل الاكبر في المجلس النيابي ومستعدون للعمل مع الجميع

اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “لدينا التكتل الاكبر في المجلس النيابي، وان الاهم من الانتصار في الانتخابات النيابية ، الانتصار الفعلي يكون في مشروع بناء الدولة والاصلاح الحقيقي”، وقال: “ولا يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج، فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان”.

ودعا “التغييريين في المجلس النيابي إلى ان يطلعوا على ما أنجزه التيار الوطني الحر في المجلس، وأؤكد لكم أنهم بعد ذلك سيريدون العمل معنا”.

واضاف: “الكثيرون كانوا ينتظرون أن نعلن فشلنا ووفاتنا بعد الانتخابات لكننا “كنا وبقينا”، والانتخابات هي وسيلة لنجدد ثقة الناس فينا ونبني البلد ومستعدون للعمل مع الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام