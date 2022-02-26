النائب باسيل في مؤتمر إطلاق “مشروع وثيقة لبنان المدني”: مؤمنون بان الحياة معا يجب ان تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 12:14

النائب باسيل في مؤتمر إطلاق “مشروع وثيقة لبنان المدني”: مؤمنون بان الحياة معا يجب ان تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم

منذ 53 mins 26 February، 2022
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