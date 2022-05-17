الدفاع الروسية: استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب لفيف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 12:50

الدفاع الروسية: استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب لفيف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر(روسيا اليوم)

منذ 13 mins 17 May، 2022
أخبار موقع المنار
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