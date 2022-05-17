الدفاع الروسية: استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب لفيف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 12:50
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يتحدث الأمين العام لحزب الله في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين الجمعة ال 5 عصرا
كلمة للرئيس بري عند ال 6 من مساء يوم غد الاربعاء يتطرق فيها الى نتائج الانتخابات النيابية والاوضاع السياسية الراهنة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعلن أسماء النواب الفائزين في الانتخابات اليوم الساعة 5:00 بعد الظهر
النائب محمد رعد: نبارك لشعب المقاومة انتصاره على مشاريع الخصوم ومن يتكرس بهم
النائب رعد: لغة الكراهية والحقد التي لا تزال على ألسنة خصوم المقاومة وأهلها لا تصنع وطناً
وزير الداخلية يعلن النتائج النهائية لدوائر الشمال الأولى والشمال الثانية وبيروت الثانية في الانتخابات النيابية
النائب محمد رعد للمنار: الشكر الكبير لكلّ الشركاء الذين واصلنا معهم طريق المقاومة وطريق الانتصار
النائب حسن فضل الله: المشاركة الواسعة لأهلنا في الانتخابات تعبير حي عن صدق انتمائهم للمقاومة
النائب علي فياض للمنار: بالأمس انتخاب وغداً عمل ويجب أن ندرك أننا مقبلون على مرحلة صعبة والمؤامرات لن تتوقف
النائب الفائز رائد برو: نجاحنا دلالة على أن المقاومة حاضرة في جبيل كسروان وفي كل البلدات ولدى كل الطوائف
النائب إيهاب حمادة للمنار: نهنئ أهالي بعلبك الهرمل الشرفاء على هذا الموقف الذي عبّروا فيه عن انتمائهم الحقيقي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب: لبنان انتصر بجيشه وشعبه ومقاومته بانجاز الاستحقاق الانتخابي
الشيخ الخطيب: يتوجب على الفائزين التعاون من أجل تأليف حكومة بشكل سريع والعمل بجد لإخراج البلد من الواقع السيء
إعلام العدو: للمرة الأولى منذ بدء الهجمات في سوريا أطلقت بطارية "أس 300" روسية صاروخا باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي
الوزير مولوي يعلن النتائج النهائية لدوائر الشمال الأولى والشمال الثانية وبيروت الثانية في الانتخابات النيابية
جيش الاحتلال يعلن اعتقال 18 فلسطينيا في أنحاء عدة بالضفة الغربية المحتلة
جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه فلسطيني قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
اندلاع اشتباكات في العاصمة الليبية بعد وصول رئيس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا
الدفاع الروسية: فتح ممر إنساني من مجمع آزوفستال في ماريوبول لعلاج الجنود الأوكرانيين الجرحى
الرئيس الروسي: توسع الناتو مشكلة مصطنعة لمصلحة واشنطن وترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف قد يدفعنا للردّ
الخارجية الروسية: إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيتسبب في ضرر جسيم لأمن شمال أوروبا والقارة الأوروبية ككل
الخارجية الروسية: موسكو سترد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو
رئيس المجلس الأوروبي: انضمام السويد إلى حلف الناتو من شأنه تقوية أمننا وقرارها لمصلحة الأمن الجماعي والدفاعي
الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعم بشكل تام قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
الرئيس التركي: لا لانضمام السويد وفنلندا للناتو وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد للعناصر الإرهابية
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء بعد استقالة حكومة جان كاستيكس
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء بعد استقالة حكومة جان كاستيكس
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: اميركا ستعزز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو لمواجهة روسيا
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب لفيف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر(روسيا اليوم)
منذ 13 mins
17 May، 2022
غير مصنف
الدفاع الروسية
اوكرانيا
تدمير اسلحة اميركية
روسيا
لفيف
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