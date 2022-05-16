مواجهات في القدس المحتلة بعد اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الشهيد المقدسي وليد الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 22:38

مواجهات في القدس المحتلة بعد اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الشهيد المقدسي وليد الشريف

منذ 10 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

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