لندن تطالب بانضمام السويد وفنلندا إلى “الناتو” “في أسرع وقت”

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان، اليوم الاثنين، أنه على السويد وفنلندا أن تنضما إلى حلف “الناتو” “في أسرع وقت لأن انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا”.

وأكدت تراس أن “المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي” مشددة على أنه “يجب أن تنضما إلى الحلف في أسرع وقت.. إن انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا”.

وأفادت بأن الحكومة “تتطلع الى العمل معهما بوصفهما عضوين جديدين في الحلف وهي مستعدة لأن تقدم إليهما مساعدتها الكاملة خلال عملية الانضمام”.

واعتبرت تراس أن اتفاقات الدفاع والحماية متبادلة اللتين وقعتهما المملكة المتحدة مع السويد وفنلندا الأسبوع الفائت، “تثبت التزامنا الصارم والراسخ حيال البلدين خلال هذه العملية وما بعدها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية