اعتصام لمياومي معمل فرز النفايات في صيدا احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم

نفذ العمال المياومون في معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق اعتصاما امام مدخل المعمل، احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم منذ نحو عشرة ايام حيث توقفوا عن العمل، معتبرين بأن هذا الامر مجحف بحقهم، خصوصا وانهم يعتمدون على مدخول يومي بسيط لتأمين لقمة عيشهم، وان المبلغ اليومي بالكاد يكفيهم، واشار بعضهم انهم راجعوا الادارة الا انها لم تتجاوب مع مطالبهم .

اشارة الى ان “مدينة صيدا شهدت في الايام السابقة ولا تزال ازمة نفايات، حيث تتكدس في المستوعبات وعلى جوانب الطرقات وتبقى لايام قبل ان يتم رفعها وسط شكاوى من المواطنين على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام