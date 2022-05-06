الشيخ القطان أشاد بعملية إلعاد: صفعة في وجه “إسرائيل” والمطبعين من العرب

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “المجاهدين والمرابطين الفلسطينيين في بيت المقدس خصوصا منهم الذين قاموا بتنفيذ العملية (إلعاد)”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “ثلة من المجاهدين الصادقين في العالم جعلت العالم كله يرتعد خوفا منهم، ويحسبون لهم ألف حساب وحساب، فعملية (إلعاد) التي تم تنفيذها البارحة في اليوم المزعوم لاستقلال إسرائيل ليست إلا صفعة في وجه إسرائيل والمطبعين من العرب ولكل المستكبرين في العالم”.

واضا الشيخ القطان “هي رسالة للعالم بأسره أنه طالما هناك رجال الله في فلسطين فلن ينعم الكيان الصهيوني يوما ما بأمن أو استقرار، وأن هذا الكيان الغاشم لو فكر في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وهدمه فلن يجد أمامه المرابطين في المسجد الأقصى وما حوله فقط، إنما سيجد كل حرّ وشريف في العالم هناك على أعتاب المسجد الأقصى”.

واستنكر الشيخ القطان “تواطؤ بعض الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني ضد أهلنا في فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام