الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 14:08

الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 4 May، 2022
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