الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 14:08
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فلسطين المحتلة: سلطات الاحتلال تمنع رفع آذان العشاء في المسجد الاقصى وتقطع أسلاك السماعات الخارجية الخاصة بمكبرات الصوت
الجهاد الإسلامي: منع أذان العشاء في المسجد الأقصى تعدٍّ صارخ على الشعائر الدينية للمسلمين وتجاوز خطير للخطوط الحمراء
حركة حماس: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة منع رفع آذان العشاء في المسجد الأقصى
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مستمرة مع الأميركيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الأحادية علينا
حسين أمير عبد اللهيان: الطرف الأميركي أدرك جيداً خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: ادخال المال السياسي الى المجتمع جريمة اسوأ من القتل
باسيل: نحن في أزمة عمقها أن هناك أكثرية لا تريد معالجتها ولا سيما الموضوع المالي
الإطار التنسيقي في العراق يطلق مبادرة سياسة من 9 نقاط للخروج من الازمة الحالية والانسداد السياسي
الناطق بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية لسلاح الجو السعودي فجر الأربعاء
العميد يحيى سريع : اسقاط الطائرة في محافظة حجة أتى اثناء قيامها بخرق الهدنة بأعمال عدائية
وزير الدفاع الروسي: ماريوبول تخضع لسيطرتنا والحياة فيها بدأت تعود لطبيعتها ومن تبقى من مسلحين بآزوفستال محاصرون تماما
الدفاع الروسية: القوات الفضائية الجوية الروسية دمرت 40 منشأة عسكرية بينها عبّارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة في أوكرانيا
الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة دمرت قاعدة إطلاق لصواريخ "توتشكا أو" و3 رادارات لمنظومة "أس 300" في أوكرانيا
أ.ف.ب.: روسيا ستقاطع اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي مع لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي مقرر الأربعاء
موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ومعه 63 شخصية يابانية إلى أراضيها
الرئيس الأميركي: المعركة بين أوكرانيا وروسيا لن تكون زهيدة الثمن لكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر كلفة
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن نخفف الاعتماد على النفط الروسي وسنقترح حظره أوروبيا
الرئيس الأوكراني: فريق التفاوض يواصل مباحثاته مع الجانب الروسي والترتيب لعقد قمة مع بوتين
وكالة أنباء كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً قبالة الساحل الشرقي
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قيادة العمليات المشتركة: قضاء سنجار آمن ولا توجد أي مظاهر مسلحة وأهالي القضاء كان لهم دور في فرض السيطرة والأمان فيه
اردوغان يعلن عن خطط لإعادة مليون لاجئ سوري طوعياً إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المدعومة من تركيا في سوريا
وزارة الدفاع الروسية: سلاحنا الجوي دمر 75 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك مستودع ذخائر في ضواحي خاركيف
الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي قرب أوديسا يستخدم لتسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتدمير منظومة S-300 في ميكولايف
وسائل إعلام الروسية: الجيش يقصف مواقع قتالية للقوات الأوكرانية و"كتائب آزوف" في مجمع آزوفستال بمدينة ماريوبول
بوتين يوقع مرسوماً يقضي بحظر التعامل التجاري مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات الروسية رداً على إجراءات الغرب
الخارجية الروسية: تصريحات "إسرائيل" المناقضة للتاريخ هي تفسير لسياستها الداعمة للنازيين في كييف
رئيس الوزراء البريطاني يعلن أمام البرلمان الأوكراني تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه استرليني
المستشار الألماني: إذا قررت فنلندا والسويد الانضمام للناتو بإمكانهما الاعتماد على دعمنا
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى الدنمارك: ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا والحوار لحل الأزمة
بلجيكا تحتجز 3 آلاف حاوية و5 آلاف مركبة كانت في طريقها إلى روسيا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
4 May، 2022
الخارجية الروسية
اليابان
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