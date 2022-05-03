تجمع علماء جبل عامل هنأ بالفطر واستنكر إحراق القرآن في السويد

هنأ تجمع علماء جبل عامل اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالفطر، آملا أن “يعيده على الجميع بالصحة والسلامة وبالأخص الشعوب المظلومة والمستضعفة في العالم، وأن يتحسن وضع وطننا لبنان”.

من جهة ثانية، دان التجمع في بيان، حرق القرآن في السويد، معتبرًا أن “هذا الامر يشكل اعتداء سافرًا على المقدسات والحرمات والعقيدة، وهو مس بمشاعر جميع المسلمين في العالم”.

وطالب السلطات السويدية بـ”التحرك الفوري لمحاسبة المسيئين، وإنزال أشد العقوبات بهم، حتى يتم ردعهم عن التطاول على حرمات المسلمين ومقدساتهم”، داعيًا الى المسلمين والمؤمنين في العالم إلى “أكبر تحركات إدانة حتى يتم ردع المعتدين وإيقافهم عند حدود احترام المقدسات وعدم المساس بها”.

كما استنكر التجمع “عملية الاقتحام الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال بعد أن أغلقت بوابات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية”.

ودعا جميع المسلمين والعرب والأحرار في العالم إلى “اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه العبث الصهيوني بالمقدسات، والاعتداء الصارخ على المصلين”.

كما بارك التجمع بـ”العملية الفدائية البطولية التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة في بني براك شرق تل أبيب”، معتبرًا أن “هذه العمليات هي الصوت الوحيد الذي يجب أن يسمعه العالم أجمع كرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وللتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وعلى أحقية القضية الفلسطينية وتمسك جميع الشرفاء بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام