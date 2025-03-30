“جبهة العمل”: عيدنا الحقيقي هو الإستمرار بالنهج الإسلامي الوحدوي المقاوم حتى إقتلاع المحتلين

هنأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الفطر السعيد المبارك”، سائلة “الله أن يعيده علينا وعلى الأمّة بالخير واليمن والنصر والبركة وقبول الطاعة والعبادة والصيام والقيام وصالح الأعمال”.

واعتبرت الجبهة في بيان لها يوم السبت ان “عيدنا اليوم يأتي حزيناً بسبب حرب الإبادة الجماعيّة الشعواء التي يشنّها أعداء الأمّة علينا وخصوصاً في فلسطين الحبيبة، في قطاع غزّة العزّة وفي ضفّة الأحرار والكرامة، وكذلك ما يتعرّض له وطننا الحبيب لبنان من عدوان صهيوني غاشم مجرم ديدنه قتل النّاس في البيوت والمنازل وعلى الطرقات دون رادع أو وازع من أحد، ودون رقيب أو حسيب أقليمي أو حتى أممي ودولي”.

ولفتت الجبهة الى ان “هذا العدو اليهودي الصهيوني المجرم يرتكب إجرامه ومجازره ومحارقه في غزّة العزّة وفي لبنان ويستمر فيها بلا هوادة وبدمويّة منقطعة النظير فاقت هولاكو في زمانه”، وتابع “هذا العدو الغاصب المحتل هو نيرون هذا العصر الذي يحرق كلّ شيء، البشر والحجر كي يبقى مسيّطراً ومهيمناً على المنطقة برمّتها”.

وقالت الجبهة إن “عيدنا الحقيقي اليوم لا يكون إلا بكفّ الأذى عن إخواننا في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق ولا يكون إلا بتلقين العدو الصهيو أميركي درساً في الصمود والثبات والمقاومة والمواجهة من مسافة صفر”، واضافت ان “عيدنا الحقيقي اليوم لا يكون إلا بدحر العدوان وطرده عن أرضنا يجرّ ذيول الخيبة والهزيمة والخسران”.

وتابعت الجبهة “عيدنا الحقيقي اليوم لا يكون إلا بتحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكلّ أرضنا العربية والإسلامية، إنّ عيدنا الحقيقي اليوم هو في إستمرار مقاومتنا للعدوان، والإستمرار في تبنّي الخط والنهج الجهادي الإسلامي الوحدوي المقاوم حتى إقتلاع المحتلين والقضاء عليهم وعلى جبروتهم وطغيانهم وظلمهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام