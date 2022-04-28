سقوط طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية اللبنانية

بسببِ عدمِ اكتمالِ النصابِ رفعَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الجلسةَ التي كانت مقررةً الخميس للنظرِ في طلبِ نوابِ القوات طرحَ الثقةِ بوزيرِ الخارجية عبد الله بو حبيب في ملفِ انتخاباتِ الخارج.

وفي تصريحٍ له استنكرَ رئيسُ تكتلِ لبنان القوي النائبُ جبران باسيل الممارساتِ التي يمارسُها حزبُ القوات في الخارجِ للسيطرةِ على الناخبينَ والتاثيرِ عليهم.

وقال ان “ما حصل في العام 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أن القرار خرج من وزير الداخلية؟”، مؤكدا أن “ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء”.

المصدر: قناة المنار