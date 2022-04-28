سقوط طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 18:44

سقوط طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية اللبنانية

منذ 1 ساعة 28 April، 2022
بوحبيب
لبنان

بسببِ عدمِ اكتمالِ النصابِ رفعَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الجلسةَ التي كانت مقررةً الخميس للنظرِ في طلبِ نوابِ القوات طرحَ الثقةِ بوزيرِ الخارجية عبد الله بو حبيب في ملفِ انتخاباتِ الخارج.

وفي تصريحٍ له استنكرَ رئيسُ تكتلِ لبنان القوي النائبُ جبران باسيل الممارساتِ التي يمارسُها حزبُ القوات في الخارجِ للسيطرةِ على الناخبينَ والتاثيرِ عليهم.

وقال ان “ما حصل في العام 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أن القرار خرج من وزير الداخلية؟”، مؤكدا أن “ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء”.

المصدر: قناة المنار

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