تقرير مصور | ليس كما يريدها “العهد الجديد”.. القوات اللبنانية تريد مرحلة لا حوار فيها ولا تفاهمات

في إطلالته الأخيرة، عبّر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بوضوح عن رفضه لمنطق الحوار، ناسفًا بذلك محاولات رئيس الجمهورية في هذا السياق.

يجيد رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، التعبير عن مطالبه. يريد جعجع الدولة اليوم، لكن ليس كما يريدها العهد الجديد. لا بالحوار، ولا بالتفاهمات، ولا عبر استراتيجية الأمن القومي، ولا عبر الاستراتيجية الدفاعية التي يطرحها رئيس الجمهورية، جوزف عون. يريدها فقط، بعنوان تفجيري: نزع السلاح!

وبهذه الرؤية، تريد القوات الدولة، رؤية تفتقر إلى القواعد الوطنية، وتستخف بالعقول وطبيعة العدو. إنها رؤية منفصلة عن الواقع، ومتجاهلة للحقائق. ومع ذلك، تستمر القوات في التمسك برؤيتها هذه، في مواجهة رئيسي الجمهورية والحكومة.

لا بأس. يبدو أن رئيس القوات في عجلة من أمره. يريد التخلص من المقاومة فقط، دون سواها. ومن دون ذلك، لا يريد الدولة، ولا من يداولها.

المصدر: موقع المنار