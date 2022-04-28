قوات الاحتلال الاسرائيلي تعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى من جهة باب الغوانمة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 00:46

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى من جهة باب الغوانمة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 30 mins 28 April، 2022
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