العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين في مسافر يطا بالضفة المحتلة

نصبت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء عددا من الخيام في منطقة المركز والحلاوة وغيرها من التجمعات في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال نصبت عددا من الخيام العسكرية في عدة تجمعات وخرب في مسافر يطا، وذلك ضمن خطتها المتواصلة لتشديد الخناق على المواطنين”.

وتابعت المصادر “كما شرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف بطول سبعة كيلومترات في تجمعات جنبا، والحلاوة، والمركز، تمهيدا لإحكام الإغلاق على مسافر يطا، وللحيلولة دون وصول العمال إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948”.

المصدر: وكالة وفا