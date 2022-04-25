ما هي فوائد البقوليات في شهر رمضان؟

تعتبر البقوليات من أكثر الأطعمة الصحّية التي توفر للجسم ما يحتاجه من فيتامينات، وبروتينات نباتية، ومعادن وألياف الغذائية.

وقد نصح العديد من الأطباء بتناول البقوليات في رمضان؛ لأن تناولها باستمرار يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون، والرئة والثدي.

وتضم البقوليات العديد من الأصناف مثل :الفول والعدس والحمص وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات، والألياف بينما تخلو من الكولستيرول.

فوائد البقوليات في شهر رمضان

1- الحمص: يتميّز الحمص بطعمه اللذيذ، ومن أشهى الأطباق التي يمكن تقديمها على السفرة الرمضانية في الكفتة أو الحمص بطحينة أو البليلة، ويساعد الحمص على الشعور بالشبع مقابل كمية قليلة من السعرات الحرارية وهو مليء بالمواد الغذائية الصحية.

2- الفول: يساعد الفول على التخفيف من التوتر، يفيد القلب وينشط الجهاز الهضمي.

3- العدس: بجميع أنواعه، الأصفر أو الأسود من أغنى البقوليات بعنصر الحديد، وبالتالي، فالعدس مناسب جداً لمن يعاني من فقر الدم، وتناوله في رمضان يساهم في التخلّص من مشكلة الإمساك ويحمي القلب.

4- البازيلاء: تحتوي البازيلاء على كمية كبيرة من النشويات والبروتينات، وبالتالي تعزّز جهاز المناعة، تقي من الإلتهابات وتساعد في الحفاظ على صحة العظام.

5- الفصوليا: تعتبر الفاصولياء من الأطعمة التي تحرق الدهون وتكافح الوزن الزائد.

وبالرغم من هذه الفوائد للبقوليات، حذر الأطباء بأن تناولها بكثرة قد يؤدي لتراكم الغازات المؤلمة فى الأمعاء، بسبب الكربوهيدرات المعقدة التي لا يمكن للإنسان هضمها إلا في وجود الباكتيريا التي تنتج هذه الغازات.

المصدر: فلسطين اليوم