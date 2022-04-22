لافروف : تصريحات كييف تشير إلى عدم حاجتها إلى المفاوضات مع موسكو والمفاوضات تعثرت

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ان”التصريحات الصادرة عن كييف توحي بعدم حاجتها للمفاوضات”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: “فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدًا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه ، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وانهم استسلموا لمصيرهم”.

واضاف ” لقد تعثرت (المفاوضات) الآن ، لأنه قبل خمسة أيام ، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين ، والذي تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التي وردت في ذلك الوقت ، ولم يتم الرد عليها”، موضحا ” روسيا لا تعارض الدول التي اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها”.

المصدر: سبوتنيك