اليابان تبيع ملايين البراميل من احتياطاتها النفطية بالمزاد

قالت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، إنّها “ستقيم مزاداً في العاشر من أيار/مايو لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية”، في إطار سحب من الاحتياطيات تنسّقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.

وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في وقت سابق هذا الشهر، إنّ اليابان “ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية”.

وأعلنت وزارة الصناعة، الأسبوع الماضي، أنّ “ستة ملايين برميل ستأتي من احتياطيات خاصة في حين سيجري سحب تسعة ملايين برميل من احتياطيات حكومية”.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق من الشهر الجاري، على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية آذار/مارس الفائت، بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: الميادين