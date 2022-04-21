لجنة القضايا العربية في نقابة المحامين بطرابلس تشدد على دعم الشعب الفلسطيني

نظمت لجنة القضايا العربية في نقابة المحامين بطرابلس وقفة تضامنية مع فلسطين وذلك أمام مقر نقابة المحامين بحضور حشد من رجال القانون الذين تجمعوا باللباس الرسمي واضعين على اكتافهم الكوفية الفلسطينية.

عريف اللقاء المحامي عبد الناصر المصري حيا الشعب الفلسطيني المناضل مؤكدا ان”احرار العالم يقفون الى جانب من يسطرون اروع الملاحم البطولية بوجه العدو “.

من جهتها نقيبة المحامين في الشمال ماري تيريز الفوال أكدت ان”النقابة ستتقدم بدعوى قضائية في المحافل الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمين وارهابيين ارتكبوا ابشع المجازر بحق الشعب الاعزل في القدس حيث نتهك المقدسات والمساجد والحرمات على مرأى من العالم”، مشيرة إلى أن”النقابة سترفع مذكرة الى دول العالم لمواجهة الدعاية الإسرائيلية وفق خطة منظمة لفضح أكاذيب العدو الذي انتهك وسرق ودنس المقدسات”.

واكدت ان”جريمة قتل الشعب الفلسطيني والمحامين في القدس لن تمر دون عقاب”، داعية احرار العالم الى دعم الشعب الفلسطيني بكل الامكانيات المادية وبالعتاد وحتى السلاح لمواجهة العدو الاسرائيلي الذي لا يفهم الا لغة المقاومة.

كلمة قوى التحالف الفلسطيني القاها خالد عودة شجب فيها سياسة التطبيع العربي اللاهث وراء قادة الاحتلال لتبييض صفحة اجرامهم، مؤكدا ان”البندقية هي السبيل الوحيد لوقف جرائم العدو ضد الانسانية في القدس”.

كلمة منظمة التحرير الفلسطينية القاها مصطفى ابو حرب اكد فيها ان”قضية فلسطين عالمية ومن واجب الشعوب العربية ان تقف الى جانب الدم الفلسطيني الذي يسيل على ارض فلسطين منذ ما يقارب ال74عاما”.

المصدر: موقع المنار