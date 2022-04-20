غوتيريش: لتجميد الأعمال القتالية بأوكرانيا لدواع إنسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “وقف القتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام للسماح بفتح ممرات إنسانية من 21 إلى 24 أبريل/نيسان، تزامنا مع أسبوع الآلام الذي يحييه المسيحيون”.

وقال غوتيريش الثلاثاء “اليوم، أدعو إلى توقف إنساني لمدة أربعة أيام في الأسبوع المقدس، يبدأ يوم الخميس ويمتد حتى عيد الفصح الأحد 24 أبريل/نيسان للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية”، وأضاف أن “الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك في حالة التوصل إلى هدنة في عيد الفصح”.

المصدر: روسيا اليوم