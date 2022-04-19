الرئيس بري يستقبل الرئيس ميقاتي في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.

وبحث المجتمعون تطورات الساحة السياسية الداخلية والاوضاع العامة وتحديداً في مجال الاستعداد الرسمي للانتخابات النيابية القادمة، كما واستقبل بري سفراء السعودية الكويت وقطر، حيث كان بحث في سبل تطوير العلاقات اللبنانية – العربية وبحث في العلاقات المشتركة بين لبنان، والبلاد العربية.

السفير الكويتي عبد العال القناعي اعتبر ان عودة السفراء العرب الى لبنان دليل على نجاح المبادرة الكويتية، مشيراً الى حرص الكويت على دور ومكانة لبنان في العمق العربي.

كما استقبل الرئيس بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، على رأس وفد ضم قضاة ومدعين عامين، حيث سلموا الرئيس بري تقريراً خاصاً عن قطاع الاتصالات في لبنان.

المصدر: قناة المنار