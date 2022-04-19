الطقس غدا قليل الغيوم والحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سؤ الرؤية أحيانًا، ويتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال النهار، كما تنشط الرياح أحيانًا.

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

-الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، يتكون ضباب محلّي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح أحيانًا بخاصة شمال البلاد.

-الخميس: قليل الغيوم اجمالاً، مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

-الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 17 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10و 40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 90%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية