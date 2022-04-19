الأردن يستضيف اجتماعا وزاريا عربيا طارئا لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، أن المملكة ستستضيف الخميس المقبل اجتماعا وزاريا عربيا طارئا لبحث مواجهة “التصعيد الإسرائيلي الخطير” في القدس.

وجاء في بيان الوزارة أن “المملكة تستضيف، يوم الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك”.

وتضم اللجنة التي يرأسها الأردن كلا من تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، كما ستشارك الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في الاجتماع الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.

المصدر: فلسطين اليوم