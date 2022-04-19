العراق: الحشد الشعبي يحبط هجومًا لتنظيم “داعش” الإرهابي ويقتل اثنين من عناصره غرب الأنبار(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 00:36

العراق: الحشد الشعبي يحبط هجومًا لتنظيم “داعش” الإرهابي ويقتل اثنين من عناصره غرب الأنبار(وكالة يونيوز)

منذ 47 mins 18 April، 2022
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