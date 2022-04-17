تجربة صاروخية للمقاومة الفلسطينية فجر اليوم في غزة بالتزامن مع دعوات صهيونية لاقتحام المسجد الاقصى صباحا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 10:30

تجربة صاروخية للمقاومة الفلسطينية فجر اليوم في غزة بالتزامن مع دعوات صهيونية لاقتحام المسجد الاقصى صباحا (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 17 April، 2022
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