الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية، محملة بشحنة معدات عسكرية غربية قرب مدينة أوديسا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية، كانت في طريقها لتسليم مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي لوزوفايا وفيسيلايا.

وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل عرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، بينما حذرت روسيا مرارا من أن مواصلة الغرب تقديم الأسلحة إلى كييف، يؤجج النزاع بدلا من إنهائه.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

المصدر: وكالة سبوتنيك