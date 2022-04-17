الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2022 - 00:24

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا

منذ 1 ساعة 16 April، 2022
الدفاع الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية، محملة بشحنة معدات عسكرية غربية قرب مدينة أوديسا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية، كانت في طريقها لتسليم مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي لوزوفايا وفيسيلايا.

وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل عرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، بينما حذرت روسيا مرارا من أن مواصلة الغرب تقديم الأسلحة إلى كييف، يؤجج النزاع بدلا من إنهائه.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة