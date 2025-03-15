الجيش الروسي يتقدم في كورسك ويعلن بدء تطهير المناطق الحدودية من الألغام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن بدء عملية تطهير المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك من الألغام بعد استعادة السيطرة عليها، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تفكيك الألغام من المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في وقت واحد.

وقالت الوزارة في بيان: “بدأت القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية مهام إزالة الألغام في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، التي تم تحريرها من قوات كييف، بهدف إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والبنية التحتية اللازمة لاستعادة الحياة الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة بعد المعارك العنيفة”.

وأضاف البيان: “تتميز عملية تطهير المناطق من الأجسام المتفجرة بتنفيذ أعمال إزالة الألغام في المنازل السكنية، الساحات المجاورة، الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية مثل خطوط أنابيب الغاز، محطات التدفئة، شبكات الكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور”.

وتابع البيان: “تم نشر وحدة من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للأكاديمية العسكرية الهندسية الروسية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في المناطق المحررة بمقاطعة كورسك، إلى جانب استقدام وحدات من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية لتنفيذ هذه المهام”.

وأشارت الوزارة إلى أن خبراء المتفجرات في مقاطعة كورسك أمامهم تحدٍ كبير، حيث استخدم الجيش الأوكراني أنواعًا متعددة من الذخائر، بما في ذلك ذخائر من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وجاء في بيان الوزارة: “على خبراء المتفجرات تنفيذ مهام واسعة النطاق، إذ استخدم الجيش الأوكراني خلال العمليات القتالية ذخائر متنوعة، بما في ذلك ذخائر أجنبية الصنع من دول الناتو.

وعثرت الوحدات الهندسية على ذخائر محظورة بموجب اتفاقية جنيف، مثل الألغام العنقودية المضادة للأفراد من طراز ‘بي إف إم-1’ (ليبيستوك)، ما يشكل تهديدًا مميتًا للسكان المدنيين في المناطق المحررة”.

كميات ضخمة من لمعدات الغربية والشرقية تم تدميرها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش الروسي في منطقة كورسك: – مركبة بوشماستر استرالية

– مركبة كوزاك أوكرانية

– مركبة ماكس برو أمريكية

– مركبة BTR-4E روسية

– مركبة هامفي أمريكية pic.twitter.com/v6AJEdAmhC — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) March 15, 2025

الجيش الروسي يستعيد السيطرة على بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك

ميدانيًا، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بقيام القوات الروسية باستعادة السيطرة على بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها: “خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 220 جنديًا، إضافة إلى دبابات، مركبات قتالية للمشاة، مركبات مدرعة، 4 سيارات، مدفعين ميدانيين، قاذفي هاون، نقطة تحكم بالطائرات المسيّرة، ومستودع ذخيرة”.

وتمكنت وحدات من قوات مجموعة “الشمال” الروسية خلال العمليات الهجومية من تحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغ أكثر من 67,630 جنديًا، بالإضافة إلى 393 دبابة، 317 مركبة قتال للمشاة، 283 ناقلة جند مدرعة، و2199 مركبة قتالية مدرعة.

الغزو الأوكراني لمنطقة كورسك الروسية منذ البداية (أغسطس/2024) وحتى اليوم. من الاتساع والسيطرة على أكثر من 1100 كم للأوكران وحتى الانحسار والتراجع على اقل من 200 كم. معركة كورسك شهدت طحن عشرات آلاف من الجنود من كلا الجانبين ومئات المعدات. pic.twitter.com/XTL4mGjLzG

— الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) March 13, 2025

الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة “ميغ 29” أوكرانية، وتدمير 1265 عسكريًا، بالإضافة إلى عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أكدت الوزارة أن قوات “الشمال” الروسية عززت مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 45 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 4 مركبات، مدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية.

🚨⚡ لقطات جديدة من مدينة سودجا المحررة: يُظهر الفيديو منازل مدمرة ومشتعلة، والعلم الروسي مرفوعاً على برج المياه، بالإضافة إلى جثث الجنود الأوكرانيين الملقاة على جانب الطريق. pic.twitter.com/XKpVshLGgJ — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 15, 2025

وفي المقابل، عززت قوات “الغرب” الروسية مواقعها في مقاطعات خاركوف، لوغانسك ودونيتسك، وأسفرت عملياتها عن مقتل 255 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 4 مدرعات، بينها “برادلي” أمريكية و”بينزجاور فيكتور” نمساوية.

كما تمكنت قوات “الجنوب” الروسية من تعزيز مواقعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك، وأسفرت عملياتها عن مقتل 260 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مدرعة “أم 113” أمريكية، بالإضافة إلى 5 مركبات ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وتواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك المطارات العسكرية، مراكز تجميع الطائرات المسيّرة، مستودعات الذخيرة، ومواقع الطاقة التي تخدم قوات كييف. كما أسقطت القوات الروسية 170 طائرة مسيرة، 141 منها فوق مقاطعات جنوب غرب روسيا، إلى جانب 7 قنابل جوية موجهة “جادم” و3 صواريخ “هيمارس” أمريكية.

المصدر: روسيا اليوم + سبوتنيك