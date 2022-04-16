الدفاع الروسية: تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة “سو-25” أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر الليلة الماضية 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “سو-25” بجنوب مدينة إيزيوم. وجاء في التقرير اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

-تدمير مصنع إنتاج المدرعات في كييف وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف، خلال الليل، بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.

-إصابة وتدمير 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ببولتافا وأوديسا وغوساروفكا.

-ليلا، دمرت قواتنا الجوية 67 منطقة تجمع عسكرية.

– إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز Su-25 على بعد 15 كيلومترا جنوب إيزيوم قرب خاركوف بأوكرانيا.

-أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 811 هدفا، منها: 43 موقعا لقيادة القوات الأوكرانية، و8 قوافل مزودة بوقود للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 760 منطقة تجمع عسكري.

-إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 133 مقاتلة، 458 طائرة بدون طيار، 246 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، 2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 252 قاذفة صواريخ متعددة، 981 مدفع وهاون، بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيا اليوم