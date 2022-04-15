رئيس لقاء علماء صور: قيامة لبنان ليست أمرا مستحيلا

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، أن “قيامة لبنان ليست أمرا مستحيلا”، مشددا على “ضرورة السعي لبناء دولة المواطنة لأنها السبيل الاساسي والعلاجي للكثير من الازمات الموجودة اليوم والتي هي نتيجة دولة الطوائف والمذاهب والمناطق”.

وتابع “إن بداية الاجراءات الاصلاحية يجب ان تكون بمحاسبة الفاسدين ومهربي المال العام وسارقي اموال الناس وودائعهم”.

كلام الشيخ ياسين جاء في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، اضاف: “إننا نستغرب كيف تحركت قضايا مالية تلاحق هذا المسؤول المالي او ذاك المصرف اللبناني في العديد من الدول، فيما القضاء في لبنان يقضي وقته بالانتظار وبالاستماع لاملاءات هذا المسؤول او ذاك، ولم نسمع عن اي استدعاء لاي مسؤول مالي او محاسبته وكشف من يحميهم من شركائهم السياسيين”.

وتابع “إننا ونحن نستذكر أيام الحرب الاهلية ومآسيها، نأسف للاصوات التي ترتفع هنا وهناك وكأنها تمهد لحرب جديدة”، مشددا على “ضرورة التكاتف الوطني لبناء الثقة ومساعدة الناس على التقرب من بعضها البعض بدل الخطاب التقسيمي الذي نسمعه بكثرة هذه الايام”.

وبارك الشيخ ياسين للشعب الفلسطيني “انتفاضته وسط السكوت المريب للانظمة العربية واستمرار البعض في التطبيع غير مكترثين لتدنيس اولى القبلتين وبالمجازر التي يرتكبها العدو بحق المدنيين، وهذا ما يذكرنا بمجزرة قانا التي ارتكبها العدو والتي تؤكد عقلية الاجرام لدى الصهاينة وقتل المدنيين والاطفال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام