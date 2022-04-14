لافروف: الدول الغربية تحاول قطع قنوات الحوار (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 14 2022 - 12:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و6 إصابات إحداها خطرة خلال العدوان الصهيوني على بلدة كفردان شمال غرب مدينة جنين
الصحة الفلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال العدوان على المواطنين في قرية النبي صالح برام الله
حركة فتح الانتفاضة تنعى الشهيدين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب اللذين ارتقيا في جنين وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً
فتح الانتفاضة: ندعو كافة أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد العدو ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل
الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيدين قصي حمامرة من حوسان وعمر عليان من سلواد ونؤكد ألا خيار لردع الاحتلال إلا بتصعيد المقاومة
الجهاد الإسلامي: دم الشهداء هو شرارة المواجهة الشاملة على طريق التحرير واستمرار الإجرام لن ينجي العدو من ثأر المقاومين
حماس: نستنفر جماهير شعبنا في كل أنحاء أرضنا المحتلة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لحمايته من المستوطنين
وزارة الدفاع الروسية: اندلاع حريق وانفجار الذخيرة على متن الطراد موسكو الصاروخي والتحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث
وزير الخارجية الروسي: لدينا الكثير من الوثائق التي تثبت أن أوكرانيا كان تحضر أسلحة بيولوجية
وزير الخارجية الأوكراني: المحادثات مع الجانب الروسي مستمرة ولكن من دون تقدم كبير
وزير الخارجية الأميركي: نهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيساً لوزراء باكستان ونتطلع لمواصلة التعاون القديم مع إسلام آباد
وسائل إعلام: مقتل موريتانيين 2 في قصف مغربي استهدف المنطقة الحدودية بين البلدين
حكومة جنوب أفريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مدينة ديربان الساحلية ومحيطها إلى 306 قتلى
الفيليبين: مقتل 115 شخصاً على الأقل في حوادث انزلاق تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي
مقتل 21 امرأة و5 أطفال على الأقل جراء انقلاب قاربهم في نهر شاغاري بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا
صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية يدعون الدول إلى عدم حظر صادرات الأغذية
وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي مرهون بالحرب الروسية وارتفاع أسعار المواد الأساسية يهدد أمن الطاقة والغذاء
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض انتاج النفط الروسي بـ1.5 مليون برميل يومياً خلال شهر نيسان/ابريل
معدل التضخم في أميركا يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً بعد ارتفاع كبير لأسعار الوقود على خلفية الازمة الأوكرانية
رئيس وزراء السويد يقرر التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
اسبانيا: 4 جرحى جراء إنفجار في وسط مدينة برشلونة
جنوب افريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان إلى 253 قتيلا
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض انتاج النفط الروسي بـ1.5 مليون برميل يومياً خلال شهر نيسان/ابريل
معدل التضخم في أميركا يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً بعد ارتفاع كبير لأسعار الوقود على خلفية الازمة الأوكرانية
رئيس وزراء السويد يقرر التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
اسبانيا: 4 جرحى جراء إنفجار في وسط مدينة برشلونة
جنوب افريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان إلى 253 قتيلا
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
لافروف: الدول الغربية تحاول قطع قنوات الحوار (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
14 April، 2022
لافروف
التعليقات
ذات صلة
لافروف: دعم واشنطن وبروكسل لنظام كييف بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا
لافروف: التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تحسب بعملات أخرى وليس بالدولار
لافروف: اقترحنا بيلاروس كإحدى الدول الضامنة في “الاتفاق الروسي الأوكراني”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}