وزير خارجية العراق: الحوار هو طريق الحل فيما يخص الملف الأمني مع إيران

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار هو الطريق لحل أي مشكلات مع إيران. وقال وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في زيارة لطهران، اليوم الأربعاء، “المشكلات والمسائل الأمنية مع إيران يجب حلها بالدبلوماسية والحوار”.

وأضاف “أمن العراق والأمن الوطني العراقي مرتبط بأمن المنطقة، وحين نتحدث مع جارة مثل إيران فهذا يعني أمن إيران والعراق إذ أنهما مرتبطان بأمن المنطقة بصورة عامة”. وأوضح الوزير العراقي بأن اللقاء مع نظيره الإيراني تطرق إلى “العلاقات الإقليمية والحوار الإيراني- السعودي” الذي تسضيف بغداد جولاته.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، “ركزنا على الدور الهام الذي يلعبه العراق في المنطقة ورحبنا به في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية”. وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية، “إيرنا”، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء، “القضايا الثنائية، بما في ذلك التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين”.

وكان وزيرا خارجية العراق وإيران، اتفقا على اللقاء عقب مكالمة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر المشتركة حول قضايا المنطقة والعالم يوم الخميس الماضي.

المصدر: سبوتنيك