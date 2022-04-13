إصابتان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي واعتقال شاب على مدخل جامعة خضوري غرب طولكرم (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 13:02

إصابتان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي واعتقال شاب على مدخل جامعة خضوري غرب طولكرم (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 20 mins 13 April، 2022
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