حركة أمل وآل الرز واهالي بنعفول شيعوا علي الرز

شيعت حركة “أمل” و”كشافة الرسالة الإسلامية” وآل الرز وآل شاهين ودرويش وأهالي بلدة بنعفول والجوار، المتطوع في جمعية “الرسالة للاسعاف الصحي” علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول الذي قضى في حادثة الإنفجار الذي حصل في مركز متطوعي الدفاع المدني في الجمعية.

تقدم المشيعين ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب هاني قبيسي، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، النواب: أيوب حميد، علي عسيران وميشال موسى، عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” الدكتور خليل حمدان ورئيس المكتب السياسي جميل حايك ورئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني وعدد من أعضاء المكتب والهيئة، مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في الحركة العلامة الشيخ حسن عبد الله، المسؤول التنظيمي لإقليم الجنوب في الحركة الدكتور نضال حطيط وأعضاء قيادة الاقليم ومسؤول المنطقة السابعة رامي حمدان وأعضاء لجنة المنطقة، نائب القائد العام لجمعية “كشافة الرسالة الإسلامية” حسين عجمي وأعضاء القيادة العامة ومفوضية الجنوب في الجمعية وجمعية “الرسالة للاسعاف الصحي”، ولفيف من العلماء وقيادات أمنية حركية وحزبية وكشفية وفاعليات تربوية وبلدية واختيارية واجتماعية وحشد من أبناء البلدة والجوار.

وأقيم احتفال تأبيني في النادي الحسيني للبلدة، نوه خلاله مفتي صور وجبل عامل بـ”إقدام ومناقبية الراحل ومسيرته الرسالية”.

ثم انطلق موكب التشييع من أمام منزل الفقيد وجاب شوارع البلدة وصولا الى مدافنها، حيث أدى الصلاة على الجثمان مفتي صور وجبل عامل، ليوارى بعدها الثرى.

ثم تقبلت قيادة الحركة وذوو الراحل التعازي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام